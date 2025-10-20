Эксклюзивно в CineMastercard представлена премьера исторической драмы Mevlana Mest-i Aşk (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CineMastercard уникальное кинематографическое событие - премьера турецко-иранской исторической драмы Mevlana Mest-i Aşk, созданной режиссёром и сценаристом Хассаном Фатхи и продюсером Мехраном Бороумандом.

Впервые на большом экране - глубоко прочувствованная история великого мусульманского мыслителя, поэта и философа Мевлана Джалаладдина Руми, чьё наследие вдохновляет миллионы людей уже более восьми столетий, сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

В звездный актёрский состав вошли: Халит Эргенч, Парса Пироузфар, Сельма Эргеч, Ибрагим Челиккол, Бурак Тозкопаран, Ханде Эрчел, Бенсу Сорал Шахаб Хоссейни, и Боран Кузум.

О фильме:

Mevlana Mest-i Aşk (в переводе – "Мевлана: Опьянённый любовью") - это не просто биография, а проникновенное художественное осмысление пути духовного пробуждения, внутреннего поиска и всепрощающей любви.

Зрители увидят главного героя не только как богослова и поэта, но и как человека - чувствующего, ищущего и любящего. Встреча с Шамсом Тебризи полностью изменит жизнь Мевлана и станет началом глубоких внутренних перемен, ставших основой суфийской философии и вдохновением для поэзии, переведённой на десятки языков.

Имя "Мевлана" в переводе с арабского означает "наш господин". Он владел несколькими языками, включая арабский и греческий, и стал голосом исламского Возрождения - культурного и духовного подъёма, чьи отголоски ощущаются до сих пор.

Эксклюзивно в сети кинотеатров CineMastercard - историко-романтический фильм Mevlana Mest-i Aşk, вдохновляющая история, которая пробуждает душу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!