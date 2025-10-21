Назван объем бизнес-портфеля «Азеркосмос», сформированного за десять лет

БАКУ/Trend/ - В 2024 году, спустя 10 лет после запуска первого спутника, «Азеркосмос» сформировал бизнес-портфель стоимостью 10 миллионов долларов, что стало одним из значимых достижений за последнее десятилетие.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя правления "Азеркосмос" Фуад Асланов на мероприятии «Возможности открывающиеся из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие».

Он отметил, что через созданный в 2022 году «Центр геоинформационных систем» было реализовано более 100 коммерческих проектов: «За последние 10 лет мы не только собирали географические данные, но и работали над цифровыми решениями. В настоящее время ряд наших цифровых решений полностью готовы к использованию».

Ф. Асланов рассказал о некоторых из них: «Первая – это FarmUp. Как следует из названия, это важная платформа для определения площади пахотных земель, измерения продуктивности и составления прогнозов в сельском хозяйстве. Мы уверены, что в будущем эта платформа внесет большой вклад в страхование и более эффективное использование сельскохозяйственных угодий.

Вторая платформа – Platterra. Она основана на искусственном интеллекте и позволяет точно определять водоемы, площади пахотных и лесных угодий, а также проводить анализ и обзоры на основе этой информации.

Третья – платформа WebGis создает условия для принятия оптимальных решений, добавляя как данные о географическом местоположении, так и результаты собственного анализа и обзоров пользователей. В настоящее время мы наблюдаем большой спрос на эту платформу».

Ф. Асланов также рассказал о системе Climate Report: «Это решение на основе искусственного интеллекта, позволяющее наблюдать за изменениями климата, происходящими в результате как естественного, так и антропогенного (связанного с деятельностью человека) воздействия. Эта система имеет большое значение для государственных и международных организаций с точки зрения более глубокого понимания происходящих процессов и выявления их первопричин. Спутниковые технологии — это не только инструмент получения информации, аналитики и принятия стратегических решений. Это также путь к новому, гибкому и инновационному сотрудничеству. Мы приглашаем всех к сотрудничеству на этом пути и верим, что вместе мы сможем решить многие стоящие перед нами задачи и внедрить новые продукты и подходы», — отметил он.

