Иран увеличит потенциал добычи на месторождении "Рашадат"

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что потенциал добычи на нефтяном месторождении "Рашадат", расположенном в Персидском заливе, увеличится примерно в три раза.

Об этом заявил исполнительный директор Иранской офшорной нефтяной компании Ахмадреза Расти.

"С установкой платформы P4 на нефтяном месторождении "Рашадат" и завершением работ в рамках проекта потенциал суточной добычи на месторождении увеличится до 35 тысяч баррелей", — сказал он.

По его словам, одновременно будут созданы условия для закачки 80 тысяч баррелей воды в сутки с целью поддержания давления в пласте, что позволит реализовать программу сохранения объемов добычи.

Расти добавил, что в настоящее время потенциал добычи на нефтяном месторождении "Рашадат" составляет 12–14 тысяч баррелей в сутки.

Представитель компании отметил, что платформа P4 считается крупнейшим техническим сооружением Ирана в Персидском заливе и одной из пяти основных платформ месторождения "Рашадат". В настоящее время завершён процесс установки устьевого оборудования скважин W0 и W4. В течение ближайших двух дней будут завершены работы по установке палубы на платформе P4 и совершенствованию всех оставшихся работ в рамках проекта, что приведет к увеличению потенциала добычи на месторождении в следующем году.

"С ростом добычи на нефтяном месторождении "Рашадат" объем добычи сырой нефти на объектах Иранской офшорной нефтяной компании увеличится до 380–400 тысяч баррелей в сутки, что приведёт к укреплению позиций Ирана в сфере добычи сырой нефти в Персидском заливе", — отметил он.

Расти подчеркнул, что все работы, связанные с проектированием, разработкой, изготовлением и установкой платформы P4, выполняются местными специалистами без какой-либо зависимости от других стран.

Отметим, что нефтяное месторождение "Рашадат" расположено на юге Ирана, в 108 километрах от острова Лаван, недалеко от морской границы Ирана и Катара, и было введено в эксплуатацию в 1968 году.

Согласно анализу Trend, Иран конкурирует с соседними странами в освоении углеводородных запасов Персидского залива. По ряду причин, в том числе из-за санкций, Иран развивает расположенные в заливе углеводородные месторождения преимущественно за счет собственного потенциала и финансовых ресурсов. Это, безусловно, приводит к тому, что по ряду проектов Иран отстает от других стран Персидского залива. По этой причине Иран неизменно рассматривает отмену введенных против страны санкций как один из приоритетных вопросов своей политики.