Иран начал второй этап разработки совместного с Ираком нефтяного месторождения Азер

БАКУ/ Trend/ - Стартовал процесс реализации второго этапа развития совместного с Ираком (в Ираке — Бадра) нефтяного месторождения Азер.

Об этом сказал представитель Иранской компании нефтегазового инжиниринга и развития (PEDEC) Кейван Ярахмади.

"В конце прошлого года было определено развитие нефтяного месторождения Азер в рамках 2-го этапа, о чем было объявлено компании-подрядчику. Состоялось заседание совместного комитета по управлению развитием месторождения на 2-м этапе, и было принято решение о выделении предусмотренного бюджета", — отметил он.

Ярахмади сообщил, что в рамках 2-го этапа подготовлено 13 рабочих пакетов в связи с проведением тендера на размещение буровых установок и начало операций по бурению первой скважины.

Представитель компании добавил, что часть оборудования, связанного с буровыми установками, уже получена, часть — произведена, а другая часть — импортирована и в настоящее время пропускается в страну через таможню. Война и морская блокада вызвали определенные задержки в процессе импорта и доставки оборудования в Иран.

Ярахмади отметил, что проведены технические заседания по установке 2 внутрискважинных насосов, и до конца года эти насосы будут произведены внутри страны и переданы Иранской компании нефтегазового инжиниринга и развития.

"Предусмотрена установка 2 внутрискважинных насосов, а также монтаж мобильной системы (MOS). С установкой этого оборудования добыча на нефтяном месторождении Азер к концу года увеличится с 18,5 тысячи баррелей до 22 тысяч баррелей в сутки", — заявил он.

Отметим, что нефтяное месторождение Азер является одним из совместных нефтяных месторождений Ирана и Ирака. Треть запасов этого месторождения находится на территории Ирана, а остальная часть — на территории Ирака. Нефтяные запасы месторождения Азар составляют 2,5 миллиарда баррелей, а извлекаемые запасы нефти оцениваются в 400 миллионов баррелей.

Согласно анализу Trend, нефтяное месторождение Азер в Иране считается одним из самых сложных для добычи из-за своего рельефа. Иран считает развитие этого месторождения важным в рамках освоения совместных с другими странами нефтегазовых месторождений. Однако санкции, введенные против Ирана, нехватка средств, а также отсутствие интереса со стороны иностранных инвесторов к нефтегазовому сектору Ирана из-за санкций привели к тому, что работы в рамках проектов, предусмотренных по добыче углеводородных ресурсов, продвигаются медленно. С этой точки зрения Иран также держит в центре внимания развитие нефтегазового сектора страны за счет небольших инвестиций.