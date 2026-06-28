ГЭЦ Азербайджана объявил новую дату экзамена по физической подготовке

БАКУ /Trend/ - Общий экзамен по физической подготовке, запланированный на 27 июня на открытом воздухе на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова по 62-й комиссии по спорту (общая физическая подготовка, адаптивная физкультура и массовые оздоровительные виды спорта), был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре, экзамен состоится 7 июля в Азербайджанской спортивной академии.

Абитуриенты (суббакалавры) в обязательном порядке должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной лист на экзамен на выявление способностей. Также абитуриенты (суббакалавры) должны принести с собой спортивную форму и медицинскую справку (U086 – заключение врача о пригодности к профессии должно содержать отметку «пригоден» или «здоров»).

С информацией о графике экзмена можно ознакомиться здесь. График регулярно обновляется, и даты других экзаменов будут добавляться в расписание по мере их определения.