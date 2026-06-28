Азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали на Открытом Кубке Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские дзюдоисты завершили Открытый Кубок Европы, проходивший в столице Чехии Праге, с четырьмя медалями.

В заключительный день соревнований Аждар Багиров, выступавший в весовой категории до 100 кг, вышел в финал и завоевал серебряную медаль.

В первый день турнира Эльшан Асадов, выступавший в весовой категории до 66 кг, одержал победы над всеми соперниками и стал обладателем золотой медали. В этой же весовой категории Рашад Елкиев завоевал серебряную награду. Камран Сулейманов стал бронзовым призером в весовой категории до 73 кг.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир в Праге с четырьмя медалями — одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой. В общекомандном зачете среди 38 стран азербайджанская команда заняла шестое место, а в мужском турнире разделила вторую и третью позиции со сборной Франции.