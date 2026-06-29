Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Чехию в январе-мае

БАКУ /Trend/ - В январе-мае из Азербайджана в Чехию было экспортировано 433,1 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 245,7 миллиона долларов США.

Об этом говорится в таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом.

Согласно данным, этот показатель в стоимостном выражении на 58,9 миллиона долларов США или на 19,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему меньше на 125,6 тысячи тонн или на 22,5%.

В январе-мае прошлого года из Азербайджана в Чехию было экспортировано 558,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 304,6 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 8,828 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.

Топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавляет Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов).

Напомним, что ранее в министерстве промышленности и торговли Чехии в интервью Trend заявили, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и стратегический партнер для Чехии. В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан является одним из ключевых поставщиков сырой нефти в страну и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Чехии.

"Прага рассматривает Азербайджан как важного партнера в вопросах диверсификации энергоснабжения Европы и поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере. Обеспечение диверсифицированных поставок нефти и газа остается одним из приоритетов энергетической политики страны. Выгодное географическое положение Азербайджана и его роль связующего звена между Европой, Каспийским регионом и Центральной Азией укрепляют его значение как стратегического партнера для европейских государств, включая Чехию", - сообщило министерство.