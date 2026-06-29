Узбекистан и Италия расширят сотрудничество в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Руководство Комитета по туризму Узбекистана провело встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии Гвидо де Санктисом, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере туризма.

Особое внимание было уделено динамике туристических обменов. По данным узбекской стороны, за первые пять месяцев 2026 года страну посетили около 18 тысяч граждан Италии, что свидетельствует о растущем интересе к Узбекистану.

Участники переговоров рассмотрели возможности взаимодействия в таких направлениях, как культурный и креативный туризм, управление объектами всемирного наследия, развитие гастрономических проектов и продвижение новых туристических маршрутов.

Также обсуждались меры по созданию более комфортных условий для европейских туристов, включая привлечение на рынок Узбекистана известных итальянских гостиничных сетей и ресторанных брендов. Одним из ключевых факторов увеличения турпотока стороны назвали запуск прямого авиасообщения между двумя странами итальянскими авиаперевозчиками.

Кроме того, собеседники затронули вопросы развития туристического потенциала регионов Узбекистана. В частности, речь шла о подготовке мастер-планов и долгосрочных стратегий для Ферганской долины, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей с участием итальянских консалтинговых компаний.

По итогам встречи стороны договорились о реализации совместных образовательных программ по подготовке и повышению квалификации гидов-переводчиков, владеющих итальянским языком, что позволит повысить качество туристического обслуживания в стране.