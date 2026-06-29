ВВП Ирана с учетом добычи нефти значительно вырос - ЦБ

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.), исходя из экономической деятельности и с учетом добычи сырой нефти, стоимость ВВП Ирана в текущих ценах выросла на 49% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Об этом сообщается в статистическом отчете Центрального банка Ирана.

"За прошлый иранский год стоимость ВВП на основе экономической деятельности, с учетом добычи сырой нефти в текущих ценах, составила 310 квадриллионов риалов (примерно 237 миллиардов долларов США). Тогда как в предыдущем году стоимость ВВП с учетом добычи сырой нефти составляла 208 квадриллионов риалов (примерно 159 миллиардов долларов США)", – говорится в отчете.

Отметим, что в своей статистике Центральный банк Ирана публикует данные о ВВП как в текущих ценах, так и в ценах четырехлетней давности (21 марта 2021 г. – 20 марта 2022 г.), которые считаются для страны базовыми. В данном сообщении подразумеваются текущие цены.

В отчете также указано, что в прошлом году без учета добычи сырой нефти стоимость ВВП Ирана составила 282 квадриллиона риалов (примерно 216 миллиардов долларов США). Без учета сырой нефти рост ВВП по сравнению с предыдущим годом составил 47,6%. В предыдущем году стоимость ВВП без учета добычи сырой нефти равнялась 191 квадриллиону риалов (примерно 146 миллиардов долларов США).

Согласно статистике, по сравнению с предыдущим годом, в прошлом году рост ВВП в секторе добычи сырой нефти и газа составил 66,4%. В сельскохозяйственном секторе зафиксирован рост на 47,9%, в горнодобывающей отрасли – на 57,6%, в промышленном секторе – на 48,6%, в секторе энергоснабжения (электроэнергия, вода и газ) – на 52,5%, а в сфере услуг – на 47%.

Следует отметить, что в Иране данные о ВВП публикуют как Центральный банк, так и Статистический центр Ирана. При этом между их статистическими данными наблюдаются расхождения.

Согласно анализу Trend, в ценах базового четырехлетней давности, используемых Центральным банком Ирана, зафиксировано снижение экономического роста на 0,7%. Это наглядно свидетельствует о том, что в последние годы инфляция, экономические трудности, финансовые проблемы, недостаток инвестиций и негативное влияние санкций оказывают воздействие на экономику страны. В условиях высокой инфляции и сохранения санкций другие экономические рычаги не дают столь эффективных результатов. Именно по этой причине Иран прилагает усилия на переговорах с США, направленные на снятие введенных против страны санкций. Иран исходит из того, что отмена санкций окажет положительное влияние на все сферы в стране.