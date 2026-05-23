В Узбекистане объем услуг связи и информационных технологий достиг $1,86 млрд

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Объем услуг связи и информационных технологий в Узбекистане в январе–марте 2026 года составил 22,8 трлн сумов (около $1,86 млрд).

Как сообщили Trend в Национальном комитете по статистике Узбекистана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сектор продолжил демонстрировать устойчивый рост, что отражает продолжающуюся цифровизацию экономики, расширение телекоммуникационной инфраструктуры и рост спроса на IT-услуги как со стороны бизнеса, так и населения.

Наибольшая доля услуг пришлась на компьютерное программирование — 46,5% от общего объема. Далее следуют телекоммуникационные услуги — 29,9%, информационные услуги — 14,4%, издательские услуги — 6,6%, а также прочие услуги — 2,3%.

Расширение сегмента программирования и цифровых решений свидетельствует об активном развитии IT-сектора, включая аутсорсинг, разработку программного обеспечения и внедрение цифровых технологий как в государственном, так и в частном секторах экономики.