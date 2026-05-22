Необходимы устойчивые меры по повышению доступности жилья – Бакинский призыв к действиям

БАКУ/Trend/ - Необходимы устойчивые меры по повышению доступности жилья.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в Бакинском призыве к действиям (Baku Call to Action), который является итоговым документом 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Жильё становится всё более недоступным из-за роста стоимости земли, спекуляций недвижимостью, краткосрочной аренды, нестабильности рынков труда, ограниченного предложения жилья и неравного доступа к финансированию, что вынуждает многие домохозяйства оказываться в условиях бездомности и непригодного жилья. Мы призываем к устойчивым мерам по повышению доступности жилья, включая расширение доступа к арендному и социальному жилью, развитие инклюзивного зонирования, усиление субсидий и стратегий снижения затрат, регулирование спекулятивных практик, совершенствование систем налогообложения недвижимости и расширение доступа к финансированию для всех уровней дохода. Мы призываем парламентариев и национальные правительства внедрять законодательные меры, защищающие доступность жилья, одновременно способствуя увеличению строительства через государственные жилищные программы, институты финансирования развития (DFI), частный сектор и инициативы самостроя»,- говорится в документе.

Как отмечается, жильё слишком часто рассматривается в отрыве от инфраструктуры, базовых услуг и экономических возможностей, а урбанистическое расползание, пространственная сегрегация и плохо скоординированное планирование землепользования вытесняют домохозяйства с низким доходом в периферийные и исключённые районы, далеко от рабочих мест, услуг и возможностей.

«Мы призываем к интегрированному и партисипативному подходу к пространственному планированию с учётом гендерного аспекта, который связывает жильё с транспортом, услугами, источниками средств к существованию, природным и культурным наследием, одновременно продвигая смешанные, инклюзивные и хорошо обеспеченные межпоколенческие районы. Мы призываем профессионалов, академическое сообщество и исследовательские институты разработать совместное видение с государством и гражданским обществом, направленное на интегрированное городское планирование и целевые субсидии, включающие жильё, экономические возможности и транспорт», - отмечается в итоговом документе WUF13.

Кроме того, в документе подчеркивается, что районы — это не только их физическая форма и расположение; это пространства заботы, социального взаимодействия, культуры, безопасности и коллективной жизни, которые позволяют раскрывать человеческий потенциал, благополучие и чувство принадлежности к сообществу.

«Мы призываем к подходам в жилищной политике, которые признают гендерное равенство, разнообразие, сексуальную ориентацию и продвигают доступность, близость, безопасность, благополучие и социальную инклюзию посредством противодействия гендерному насилию, укрепления общественных и общих пространств и продвижения универсального и инклюзивного дизайна жилья. Мы призываем правительства, профессиональные организации и гражданское общество разработать чёткие руководящие принципы, способствующие формированию инклюзивных и многофункциональных районов, укрепляющих социальную сплочённость, сокращающих сегрегацию и улучшающих безопасность, здоровье и достоинство для всех», - говорится в документе.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.