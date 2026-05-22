В Агдаме открытие 20-метрового энергокоридора заняло год - Эмин Гусейнов

БАКУ/ Trend/ - Для подачи электроэнергии в Агдам открытие безопасного коридора протяженностью всего 20 метров заняло один год. Электроэнергия же является основным условием для реализации всех остальных проектов.

Как сообщает Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии на тему «От урбицида к возрождению: устойчивое восстановление, расселение и развитие в Агдаме, Физули, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане», проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Э.Гусейнов отметил, что разрушения на территориях не ограничиваются только наземной инфраструктурой.

"Вандализм затронул и подземную инфраструктуру. Все трубы, коммуникационные линии и инженерные сети были разрушены. Их восстановление потребовало длительного времени и больших ресурсов", - подчеркнул он.

Специальный представитель заявил, что одним из основных принципов модели восстановления Азербайджана является применение современных технологий.

"Восстановление не должно ограничиваться стандартами прошлого. Мир меняется, технологии развиваются, и мы должны использовать самые современные решения, чтобы добиться более качественных результатов в более короткие сроки", - добавил Э.Гусейнов.

Он также подчеркнул, что успех проектов восстановления и реконструкции зависит от вовлечения людей в процесс. Люди должны быть услышаны, их мнения должны учитываться, и они должны стать активными участниками этого процесса. Только в этом случае создаваемые жилые пространства смогут быть устойчивыми и долговечными.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.