Два азербайджанских борца греко-римского стиля стали чемпионами Европы

БАКУ /Trend/ - В городе Самоков (Болгария) продолжается чемпионат Европы U-15 лет.

Как сообщает Trend, два представителя сборной Азербайджана по греко-римской борьбе поднялись на высшую ступень пьедестала.

Гусейн Амрахлы (38 кг) в финале одержал уверенную победу над эстонцем Даниэлем Самуэлем со счетом 9:0 и стал чемпионом Европы.

Паша Аслан (44 кг) в решающей схватке победил армянина Пашу Худояна со счетом 4:1 и завоевал титул сильнейшего борца континента.

Пюнхан Шахмаров (48 кг) в поединке за бронзовую медаль уступил армянину Михрану Татояну (1:3), а Садиг Велизаде (57 кг) в борьбе за третье место проиграл грузину Гиоргию Вашакмадзе (4:8).

Рауль Мамедзаде (62 кг) в утешительной схватке уверенно победил эстонца Артемия Еремеева со счетом 10:0, однако затем уступил армянину Алексу Геворкяну (5:8) и занял 5-е место.