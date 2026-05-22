По маршруту Баку-Тбилиси-Баку продано более 1000 билетов

Материалы 22 мая 2026 11:58 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - За короткое время по маршруту Баку-Тбилиси-Баку продано более 1000 билетов.

Об этом сообщили Trend в Азербайджанских железных дорогах.

Отмечается, что продано 400 билетов из Баку и более 500 билетов из Тбилиси.

В связи с высоким спросом к первому поезду, отправляющемуся из Баку, был добавлен один дополнительный вагон.

В настоящее время на фоне повышенного спроса на билеты по маршруту Баку — Тбилиси — Баку в системе продажи и в кассах наблюдаются определенные задержки.

"Приносим извинения за временные трудности и просим пассажиров отнестись с пониманием", - говорится в сообщении структуры.

Напомним, что поезда по данному маршруту начнут курсировать из Баку 25 мая, а из Тбилиси - 26 мая.

