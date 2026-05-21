При городском развитии особое внимание необходимо уделять вопросам водных ресурсов – представитель Туркменистана на WUF13

БАКУ/Trend Life/ - Представитель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дилфуза Шириева поделилась опытом участия в международной площадке и рассказала о ключевых приоритетах современного градостроительства в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, сообщает Trend Life.

Дилфуза Шириева отметила, что участие в форуме стало для неё первым подобным опытом, а сама организация мероприятия в Баку получила высокую оценку. Она подчеркнула широкое представительство стран и возможность открытого обмена мнениями в неформальной и профессиональной атмосфере.

"Здесь представлено очень много стран, в том числе тех, о которых мы, возможно, слышали не так часто. Это важная площадка для обмена опытом", - сказала она.

Отвечая на вопрос о приоритетах городского развития на ближайшие 10 лет, она выделила экологичность и безопасность как ключевые направления. Особое внимание, по её словам, необходимо уделять вопросам водных ресурсов и их рационального использования.

В качестве примера она привела практики, реализуемые в Туркменистане, включая системы сбора и повторного использования дождевой воды для полива зелёных насаждений.

"Говоря о проекте города Аркадаг, хотелось бы подчеркнуть, что он является первым в Туркменистане "умным городом", построенным "с нуля", что позволило внедрить современные экологические и инфраструктурные решения - от очистных сооружений до экологичного транспорта, включая электробусы и экотакси", - сказала Дилфуза Шириева.

Она призвала к активному участию в подобных международных форумах, подчеркнув их значение для профессионального роста и обмена опытом между странами.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

