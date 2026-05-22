Президент Ильхам Алиев направил письмо Ерлану Сыдыкову

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю правления – ректору Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Ерлану Сыдыкову.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Сыдыков,

Сердечно поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив со знаменательным юбилеем – 30-летием основания Евразийского национального университета имени Льва Гумилева (ЕНУ).

Пройдя со дня своего основания славный путь, ЕНУ добился значительных успехов и стал одним из ведущих высших учебных заведений Казахстана, а также авторитетным научно-образовательным центром в регионе.

Благодаря профессионализму профессорско-преподавательского состава и новаторскому подходу к организации учебного процесса, ЕНУ сегодня считается символом высококачественного образования, одним из учебных заведений мирового значения. Многие выпускники университета вносят свой вклад в развитие и процветание независимого Казахстана.

Я испытываю огромную гордость оттого, что в течение 22-х лет ношу звание почетного профессора этого славного научного учреждения.

Уверен, что Евразийский национальный университет и впредь будет укреплять свои позиции среди престижных университетов мира, добросовестно выполнять свою высшую миссию по развитию фундаментальной науки и подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям времени.

В этот знаменательный день юбилея, желаю Вам, всему профессорско-преподавательскому составу и студентам университета крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых вершин и успехов в деятельности".