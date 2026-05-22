В Иране за месяц большая часть электронных банкнот была обналичена

БАКУ/ Trend/ - В первом месяце текущего иранского года (21 марта — 20 апреля 2026 года) в Иране более 99,7% электронных банкнот с наступившим сроком погашения были обналичены.



Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Центральный банк Ирана.

Согласно данным, число электронных банкнот с наступившим сроком погашения превысило 63 тысячи единиц.

В целом в первом месяце года в банковской системе страны было зарегистрировано около 240 тысяч электронных банкнот.

Центральный банк Ирана запустил электронные банкноты в 2022 году в рамках развития банковских технологических услуг и реализации закона о новых банкнотах.

Сообщается, что в настоящее время банки Ирана - Eqtesad Novin Bank, Parsian Bank, Tejarat Bank, Middle East Bank, Refah Kargaran Bank, Sina Bank, Mehr Bank, Keshavarzi Bank, Bank Mellat, Bank Melli Iran, Saderat Bank of Iran, Karafarin Bank, Resalat Bank - предоставляют все услуги по электронным банковским инструментам, от выпуска до погашения, в онлайн-режиме.