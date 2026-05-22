Средний коридор помогает привлекать внимание к странам Центральной Азии — консультант UN-Habitat

БАКУ/Trend/ - UN-Habitat и страны Центральной Азии обсуждают Средний коридор, как возможность привлечь внимание к региону.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала Межрегиональный консультант UN-Habitat по Восточной Европе и Центральной Азии Катя Шефер в ходе сессии на тему "Новые столицы и новые города Центральной Азии. Градостроительство и жилищное строительство с учетом водопотребления для повышения климатической устойчивости" в рамках WUF13.

"У нас были долгие обсуждения в Астане о становлении города и о том, какие уроки удалось извлечь за последние 30 лет. Мне кажется, именно такие вопросы неизбежно возникают, когда мы видим архитектурные проекты, визионерские концепции будущего и стремительно растущие мегаполисы. Все это — вызовы, на которые человечеству еще предстоит найти ответы. Я также считаю важным задуматься о том, как полицентрический подход к развитию городов и населённых пунктов может работать в таких странах, как Казахстан, с его огромной территорией и сравнительно небольшим населением, в отличие от быстро растущего Узбекистана. Мы наблюдаем совершенно разные сценарии урбанизации. Возникает вопрос: каким образом новые города способны отвечать на эти вызовы?", - сказала Шафер.

По её словам, также активно обсуждается Средний коридор как возможность привлечь внимание к региону, создать новые рабочие места и привлечь финансовый капитал.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.