Бакинский глобальный форум стал центром многосторонних дискуссий - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Бакинский глобальный форум стал центром многосторонних дискуссий и принятия многосторонних решений.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев на мероприятии, посвящeнном презентации Декларации XIV Глобального Бакинского форума и 12-го выпуска Журнала GPA.

По словам М. Бабаева, команда Международного центра Низами Гянджеви на протяжении трех лет оказывает поддержку ему как представителю по вопросам климата, а также его команде.

«Мы каждый день чувствуем вашу поддержку. Мы чувствуем эту поддержку не только в Азербайджане, но и по всему миру, в разных частях света», - сказал он.

М. Бабаев отметил, что представители организации посещали Антигуа и Барбуду, Тонгу и другие страны, подчеркнув, что они гордятся партнерством с Международным центром Низами Гянджеви.

Он также напомнил о впечатлениях от XIII Бакинского форума, состоявшегося в марте этого года, и отметил, что сегодня команда Центра объявила о проведении XIV форума.

«Для всего мира Бакинский форум стал центром многосторонних дискуссий, многосторонних решений», - заявил М. Бабаев.

По его словам, опыт, практика и рекомендации Международного центра Низами Гянджеви помогают выстраивать платформу для дальнейших отношений между странами, народами и международными организациями.

М. Бабаев также поблагодарил организацию за поддержку Всемирного форума городов в Азербайджане и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках других стратегических программ страны.