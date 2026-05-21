Президент Мавритании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейха аль-Газвани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - 28 Мая - Дня независимости, желаю дружественному народу Азербайджана новых успехов и благополучия.

Пользуясь этой приятной возможностью, особо подчеркиваю наше намерение наращивать усилия по укреплению и развитию сотрудничества между двумя странами в интересах наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение".