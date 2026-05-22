Совместные проекты Азербайджана и Таджикистана дают практические результаты - Авесто Групп (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Совместные инвестиционные проекты между бизнес-структурами Азербайджана и Таджикистана уже дают практические результаты, включая производство и экспорт продукции в сфере инфраструктурных решений.

Об этом в пятницу Trend сказала представитель многопрофильной компании «Авесто Групп» Республики Таджикистан Гульнора Анварова на полях Азербайджано-таджикского бизнес-форума.

Она отметила, что «Авесто Групп» активно работает в различных секторах экономики и имеет 10-летний опыт реализации проектов.

«Компания «Авесто Групп» – это многопрофильная компания, которая в этом году отмечает свой 10-летний юбилей. За годы своей деятельности мы реализовали немало важных проектов для развития различных секторов нашей страны. У нас есть опыт работы и в машиностроении, и в текстильной отрасли, и в пищевой отрасли, а также в банковской сфере, IT-сфере, горнодобывающем секторе», — сказала Г. Анварова.

Отдельно она подчеркнула успешный опыт сотрудничества с азербайджанскими партнёрами, который перерос в создание совместного производства.

«Одно из наших достижений - это сотрудничество с азербайджанской компанией "AZKOMPOZIT", которое мы начали в далеком 2019 году. И уже в 2021 году у нас было открыто совместное предприятие "KOMPOZIT Т.А", которое сегодня выпускает стеклопластиковые трубы для устойчивого развития систем водоснабжения и канализации в нашей стране», — сказала представитель компании.

По её словам, продукция совместного предприятия также имеет потенциал экспорта в страны Центральной Азии, а сам проект стал примером эффективного азербайджано-таджикского промышленного сотрудничества.

Г. Анварова добавила, что форум открывает новые возможности для привлечения инвестиций и расширения совместных инициатив между деловыми кругами двух стран.