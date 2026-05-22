Советник министра Азербайджана о влиянии климатических рисков на экономику и города

БАКУ/ Trend/ - Изменение климата и деградация окружающей среды уже не являются отдаленными рисками. Это структурные реалии, которые все больше влияют на экономический рост, социальное благосостояние, инфраструктуру, производительность, общественное здоровье и долгосрочные достижения в области развития по всему миру.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Гасан Гасанли в Баку на мероприятии «Стратегическая экологическая оценка как инструмент достижения климатических целей в городском планировании», прошедшем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Советник отметил, что цифры наглядно это демонстрируют:

«Сегодня 58 процентов населения мира проживает в городах, и прогнозируется, что к 2050 году этот показатель достигнет примерно 70 процентов. Города несут ответственность за 70 процентов глобальных выбросов парниковых газов и 75 процентов энергопотребления. В период с 1970 по 2021 год экономические потери от экстремальных погодных и климатических явлений достигли 4,3 триллиона долларов США, и эта цифра продолжает расти. Давление на население, размеры городов и инфраструктуру будет только усиливаться».

Советник министра подчеркнул, что поэтому устойчивое развитие должно уделять равное внимание всем трем основным столпам — экономической устойчивости, социальной инклюзивности и экологической состоятельности. Эти направления дополняют друг друга, и города становятся ключевыми акторами климатической устойчивости и устойчивой трансформации.

Он напомнил, что 83 процента глобальных целей в области устойчивого развития (ЦУР) до сих пор полностью не выполнены. Поэтому интеграция ЦУР в градостроительное планирование и политические решения — это уже не выбор, это необходимость:

«Азербайджан на сегодняшний день представил четыре Добровольных национальных обзора, согласовал более 50 государственных программ и стратегий с целями ЦУР и сформировал институциональные механизмы координации на международном уровне. В настоящее время Азербайджан входит в первую десятку из 193 стран, представивших четыре Добровольных национальных обзора в систему ООН, и взял на себя эту ответственность на глобальном уровне».

Г. Гасанли добавил, что одним из важнейших моментов является начало структурированного процесса локализации ЦУР в таких городах, как Шуша и Нахчыван:

«Таким образом глобальные обязательства превращаются в локальные результаты — посредством более инклюзивного градостроительства, основанного на видении местного управления, улучшенной инфраструктуры, усиленной климатической устойчивости и усовершенствованных общественных услуг».

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.