В рамках WUF13 проходит сессия "Женский круглый стол"

БАКУ/Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит сессия "Женский круглый стол".

Как сообщает Trend, опираясь на Повестку действий "Пекин+30" и Новую программу развития городов, круглый стол WUF13 по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин станет ориентированной на практические действия платформой для продвижения права на достойное жилье для женщин и девочек во всем их разнообразии.

В рамках этой двухчасовой сессии многосторонняя панель участников представит рекомендации и лучшие практики для политиков, специалистов в области городского развития и правозащитников; укрепит потенциал участников по интеграции гендерно-трансформационных подходов в жилищную политику на национальном уровне и внесет вклад в формирование повестки по вопросам лидерства женщин в управлении жильем и земельными ресурсами. Эти предложения будут включены в итоговый документ WUF13, что создаст основу для дальнейшей преемственности и последующих действий.

Как и все сессии WUF13, организованные заинтересованными сторонами, данный круглый стол разрабатывается через процесс широкого участия под руководством специалистов в области доступа женщин к жилью и гендерного равенства, чтобы обеспечить представительность и разнообразие.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.