От Баку до Нью-Йорка – эмоциональные голоса городов в музыке кино (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова состоялась концертная программа "Киномузыка больших городов", объединившая знаменитые саундтреки мирового и азербайджанского кино, сообщает Trend Life.

В исполнении эстрадно-симфонического оркестра Государственного театра песни под руководством дирижёра Эллады Мамедовой прозвучали музыкальные темы из известных фильмов – "Обручальное кольцо" (Bəxt üzüyü), "Игрушка", "Агент 007", "New York, New York", "Где Ахмед" (Əhməd haradadır?) и других культовых экранных произведений. Живое звучание оркестра позволило зрителям по-новому ощутить атмосферу киношедевров, а театрализованные сценические элементы придали вечеру особую драматургию и динамику.

В концерте приняли участие солисты Театра песни Азад Шабанов и Ильхама Гасымова, а также приглашённая молодая исполнительница Эльмира Атапур, чьи выступления стали ярким дополнением программы.

На протяжении вечера звучавшие композиции словно переносили зрителей в разные эпохи и города, создавая эффект путешествия по кинематографической памяти и оставляя яркие эмоциональные впечатления.

