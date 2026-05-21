Азербайджанский театр примет участие в Международном фестивале в Конье (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр при поддержке министерства культуры Азербайджана и министерства культуры и туризма Турции примет участие в Международном театральном фестивале в Конье, который пройдет со 2 по 10 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе Аздрамы.

В рамках визита между Аздрамой и Генеральным управлением государственных театров Турции будет подписан меморандум о сотрудничестве. Документ подпишут директор Аздрамы, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров и генеральный директор Государственных театров Турции Тамер Карадаглы.

3 июня коллектив театра представит спектакль "Трагедия короля Лира", поставленный по мотивам произведения Уильяма Шекспира "Король Лир". Постановщиком и композитором спектакля выступил главный режиссер Национального театра Грузии имени Шота Руставели Давид Сакварелидзе, режиссером - Анар Бабалы.

Автором сценической версии и перевода произведения является Кямран Назирли, художником-постановщиком и художником по костюмам - Вюсал Рагим, художником по свету - Рафаэль Вагифоглу, ассистентом режиссера - Нармин Гасанова. Сценические бои и пластическое решение подготовил Бахруз Ахмедли.

В спектакле задействованы народные артисты Нуреддин Мехтиханлы и Сабир Мамедов, заслуженные артисты Мюневвер Алиева, Эльнар Гараев, Анар Гейбатов, Эльшан Рустамов, а также актеры Илаха Гасанова, Раббиля Алекперзаде, Турал Ибрагимов, Эльсевер Рагимов, Эльчин Нуралиев, Алиулла Велиев, Ряван Самедов, Вюсал Мустафаев, Кянан Гусейнов, Мухума Сахов, Руфат Ахмедов, Фарид Гараев, Ниджат Искендеров, Нихад Аслан и Айлин Гашимли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!