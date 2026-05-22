Реализация «Новой программы развития городов» требует многостороннего сотрудничества — Рохей Малик Лоу

БАКУ /Trend/ - Успешная реализация «Новой программы развития городов» — это вопрос не только политики, но и укрепления доверия, развития демократического управления и усиления многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявила мэр города Банжул (Гамбия) и президент организации REFELA Africa Рохей Малик Лоу на церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, сегодня мировое сообщество более отчетливо понимает, что будущее городов и общин зависит от совместных действий и многостороннего сотрудничества.

Рохей Малик Лоу отметила, что консультации по обзору и оценке «Новой программы развития городов», проводимые под руководством Польши и Малави, имеют важное значение.

«Мы приветствуем постоянную поддержку этих процессов и заявляем о нашей готовности вносить конструктивный вклад в глобальные инициативы. Ведь здесь речь идет не только о политике. Это вопрос построения доверия, укрепления демократического управления и развития многостороннего сотрудничества в XXI веке», — подчеркнула она.

В завершение своего выступления Рохей Малик Лоу поблагодарила организаторов и участников форума WUF13.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменению климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.