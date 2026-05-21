Король Таиланда поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн Пхра Ваджираклаочаоюхуа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Выражаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, Вашей стране и народу – благополучия и процветания.

За более чем 30 лет дружеские отношения между Таиландом и Азербайджаном, основанные на взаимопонимании и общих ценностях, достигли значительного развития.

Твердо убежден, что благодаря нашей сильной воле мы будем и впредь наращивать совместные усилия на благо наших стран и народов, укрепляя дружественные отношения и продолжая деятельность по развитию двустороннего сотрудничества, в частности в сферах торговли, инвестиций и туризма".