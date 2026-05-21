Голос тара: как Сахиб Пашазаде покорил Ташкент (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Культурно-образовательный центр Ziyoli Avlod при министерстве культуры Узбекистана наградил директора Международного центра мугама, заслуженного артиста Азербайджана, посла культуры Узбекистана и почётного профессора Государственного института искусств и культуры Узбекистана Сахиба Пашазаде за заслуги в области двустороннего культурного и образовательного сотрудничества, сообщает Trend Life. В рамках международного форума "Музыкальное образование: на пути к единой глобальной платформе" Сахиб Пашазаде выступил с мастер-классом и сольной концертной программой в Академическом театре Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

На церемонии награждения директор Культурно-образовательного центра Анвар Ходжиназаров вручил таристу медаль "ZIYOLI AVLOD – MILLAT IFTIXORI", после чего стороны обсудили дальнейшее расширение связей и подписание меморандума. Поблагодарив за высокую награду и внимание к своему творчеству, Сахиб Пашазаде пригласил Анвара Ходжиназарова совершить ответный визит в Азербайджан, чтобы поближе познакомиться с деятельностью Международного центра мугама.

Прошедшие в рамках международного форума мастер-класс и сольный концерт Сахиба Пашазаде вызвали широкий отклик у любителей национального искусства; особое внимание аудитории привлекли секреты исполнительского мастерства игры на таре. Среди гостей вечера были ректор института, профессор Нодирбек Сайфуллаев, участники международной научно-практической конференции и профессорско-преподавательский состав.

В начале мероприятия ректор Нодирбек Сайфуллаев отметил, что концерт является ярким выражением дружбы, братства и общих культурных ценностей, которые с древних времён объединяют узбекский и азербайджанский народы. Он также подчеркнул, что сходства в национальном музыкальном искусстве, традициях и обычаях двух стран, особенно близость между искусством макома и мугама, лежит в основе доверительных отношений между нашими странами.

Со своей стороны, Сахиб Пашазаде поблагодарил руководство и коллектив вуза за тёплый приём и высокое внимание. Он подчеркнул, что историческая дружба между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня активно крепнет благодаря культурному диалогу, а прошедшие мероприятия станут стимулом для дальнейшего творческого обмена и сближения двух государств.

Во время мастер-класса тарист рассказал об академической исполнительской школе игры на этом уникальном инструменте и его возможностях, детально остановился на технике использования мизраба и штрихов в исполнении мугама, а также поделился современными находками в искусстве игры на таре, проиллюстрировав теорию наглядными музыкальными примерами. После мастер-класса Сахиб Пашазаде выступил с сольной концертной программой.

Тариста сопровождал Узбекский оркестр народных инструментов (дирижёр - Джавохир Туратов). В концертной программе прозвучали произведения: "Rondoletto" Сардара Фараджева, "Oxu, tar" Саида Рустамова, "Qaytağı" и "Darıxma" Тофика Гулиева, "Bağçakürd" Адиля Герая, "Çahargah rapsodiyası" Гасана Рзаева, а также специально для узбекских слушателей была исполнена "Əndican polkası".

Филигранное исполнение Сахиба Пашазаде и его невероятный артистизм вызвали у присутствующих восторженные аплодисменты. После выступления руководство вуза тепло поблагодарило артиста, вручив ему памятные подарки и сертификат.

Этот замечательный вечер, полный прекрасной музыки, согрел сердца всех, кто был в зале - и студентов, и преподавателей, и гостей. Встреча получилась по-настоящему теплой и сделала наши народы еще ближе.

