Президент Тринидада и Тобаго направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Тринидад и Тобаго, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Кристин Карла Кангалу направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Тринидад и Тобаго, от себя лично рада передать Вам, Правительству и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Ваше превосходительство, прошу принять мои искренние пожелания личного благополучия Вам, а также прогресса и процветания народу Азербайджана".