Президент Тринидада и Тобаго направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Тринидад и Тобаго, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Кристин Карла Кангалу направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени Правительства и народа Республики Тринидад и Тобаго, от себя лично рада передать Вам, Правительству и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.
Ваше превосходительство, прошу принять мои искренние пожелания личного благополучия Вам, а также прогресса и процветания народу Азербайджана".