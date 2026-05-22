Будущее городов зависит от стратегического планирования и ресурсов - Рашад Исмаилов

БАКУ/ Trend/ - Будущее наших городов напрямую зависит от стратегических решений, планов и программ, касающихся использования земель и других природных ресурсов, инфраструктуры, жилых зон.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов на мероприятии "Стратегическая экологическая оценка как инструмент достижения климатических целей в городском планировании" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Р. Исмаилов напомнил, что в документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты" "зеленый рост" определен как одно из основных направлений экономического развития:

"Создание высококачественной экологической среды и пространства "зеленой энергии" является одной из 5 основных целей. В этом контексте применение Стратегической экологической оценки, являющейся ключевым компонентом "зеленой экономики", в планировании представляет собой важный инструмент экологического управления.

Стратегическая экологическая оценка позволяет отслеживать на этапе планирования реализацию наших целей, служащих таким Целям устойчивого развития, как "Устойчивые города и общины" и "Климатические действия", а также наших климатических обязательств.

В рамках Парижского соглашения наши национальные цели отражены в документе "Обновленные, 3-и Национально определяемые вклады". Наша страна взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2035 году".

Он подчеркнул, что Стратегическая экологическая оценка требует согласованности с действующими стратегическими документами в планировании:

"При таком подходе мы можем заблаговременно определить углеродный след и потенциальные экологические риски нашей будущей деятельности, оценить альтернативные варианты развития на основе правильной, научно обоснованной информации и эффективно использовать ресурсы".

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.