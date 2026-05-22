Современность, рожденная на стыке классики - WUF13 в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству - WUF13 состоялась лекция под названием "Современность, рожденная на стыке классики", сообщает Trend Life. Лекцию представил автор проекта современного переходного корпуса музея, архитектор Абдул Гусейнов.

На открытии заместитель директора по научно-исследовательской работе музея Айтян Ахмедова подчеркнула актуальность тематики лекции с точки зрения архитектуры и культурного наследия. Известный культуролог, профессор, президент Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" Фуад Мамедов и заслуженный работник культуры Наиля Рагимова поделились с участниками высокими оценками значения лекции и деятельности докладчика.

В ходе встречи были представлены интересные сведения о единстве классического и современного стилей в музейной архитектуре, сохранении исторического архитектурного наследия в сочетании с новыми архитектурными решениями, а также об архитектурной трансформации Азербайджанского национального музея искусств. Участникам рассказали о процессе создания стеклянного корпуса музея - от первоначальной идеи до финальной версии проекта. Были обсуждены предложенные архитектурные решения, а также наглядно представлены чертежи и макеты, подготовленные в рамках проекта.

В завершение мероприятия гости ознакомились с новой выставкой музея "Летопись города ветров. Баку в произведениях художников XIX–XXI веков".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!