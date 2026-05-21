Президент Мальты направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Мальты Мириам Спитери Дебоно направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Мальты передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

С момента установления дипломатических отношений Мальта и Азербайджан успешно развивают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании. Убеждена, что наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в предстоящие годы будет укрепляться.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".