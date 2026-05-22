569 НПО из 103 стран подписали Бакинскую декларацию по WUF13

БАКУ/ Trend/ - По инициативе и при организации «Global South NGO Platform» была подготовлена Бакинская декларация по WUF13. Документ был открыт для подписания иностранными представителями НПО, участвовавшими в WUF13. Бакинскую декларацию подписали 569 представителей НПО из 103 стран.

Как сообщает Trend, в документе говорится:

«Мы — представители организаций гражданского общества, собравшиеся в Баку в рамках WUF13, заявляем следующее:

- поздравляем Азербайджан с успешной организацией WUF13, а также с важным вкладом в международный городской диалог и сотрудничество. Саммит лидеров, проведенный впервые в истории форума, вывел вопросы городского развития на новый политический уровень, включив их в число приоритетов международной повестки;

- в период, когда в различных частях мира проявляются урбицид, культуроцид и экоцид, опыт Азербайджана по восстановлению и реконструкции в постконфликтный период представляет собой важный методологический пример для международного сообщества. В этой связи мы предлагаем признать «азербайджанский опыт» международным эталоном при восстановлении постконфликтных регионов мира и основным ориентиром на международных форумах в данной сфере;

- впервые проведенный в Баку Форум НПО в истории WUF стал новым этапом участия гражданского общества в процессе WUF;

- созыв первой Генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга (GSNP), объединяющей более 1000 НПО из разных стран, а также формирование ее руководства являются историческим этапом институциональной консолидации глобального гражданского общества. Настоящая декларация, принятая через сеть GSNP, выступает актом глобальной солидарности в поддержку доступного жилья и инклюзивного городского развития. Мы призываем «UN Habitat» продолжать поддерживать данную инициативу, признать GSNP официальным партнером гражданского общества WUF и сделать эту модель постоянным компонентом будущих форумов. Мы также предлагаем создать Центр знаний по городам Глобального Юга для систематизации и обмена успешными практиками городского развития;

- обращаясь из Баку ко всем международным партнерам, призываем их поддерживать ориентированную на человека городскую политику и действовать более скоординированно во имя устойчивости городов, устойчивого развития и инклюзивных обществ;

- исходя из Письма о намерениях по разработке совместных операционных правил для будущих сессий WUF на основе опыта WUF13, мы содействуем организации форумов в соответствии с «Бакинским стандартом».

Отметим, что Бакинская декларация была принята через три дня после проведения «WUF13 NGO Forum», который впервые в истории WUF состоялся 19 мая текущего года при партнерстве «Global South NGO Platform» (GSNP) и организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана. В ходе обсуждений на «WUF13 NGO Forum», прошедшем с участием около 800 иностранных и местных представителей НПО, было предложено сформировать Urban-крыло GSNP из местных и зарубежных НПО, представленных на WUF13.

На церемонии открытия «WUF13 NGO Forum» исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах заявила, что данный форум является историческим событием для WUF. Директор Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг Дима Аль-Хатиб назвал «Global South NGO Platform» фантастическим проектом и поздравил Азербайджан с созданием этой платформы в Баку. Бывший секретарь Совета управляющих «UN-Habitat» Кристиан Менса поздравил GSNP с созданием в рамках WUF13 площадки гражданского общества для местных и зарубежных НПО. По его словам, в нынешней сложной международной обстановке «Бандунгские принципы» вновь приобретают актуальность, а данное мероприятие является реальным проявлением применения этих принципов в плоскости сотрудничества и многостороннего партнерства.

