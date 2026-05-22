Небесный Волк и Шаман - голос древнетюркской земли Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова состоялся показ моноспектакля "Легенда о волке" (Qurd Əfsanəsi) - постановки, вдохновленной древнетюркской мифологией и символикой Göybörü, сообщает Trend Life.

Göybörü - мифологический образ Небесного Волка в тюркской культуре. В легендах волк считается священным животным, символом силы, свободы, защиты и духовного пути. Само слово состоит из двух частей: Gök - небо, небесный, и Börü - волк. В древнетюркской традиции синий цвет также ассоциировался с небом и высшим началом. Согласно преданиям, Göybörü выступает защитником и проводником народа, помогает героям найти верный путь, преодолеть испытания и одержать победу над врагами. Именно поэтому образ волка в тюркской культуре связан с мужеством, единством и торжеством добра над злом.

В основе моноспектакля "Легенда о волке" лежит история о Небесном Волке, ниспосланном на землю, чтобы помочь людям в борьбе с темными силами и привести их к победе. Современное сценическое прочтение мифа представили автор сценария Хагани Алиев и режиссер Намиг Агаев. Центральный образ шамана воплотил актер Вюсал Рзасой.

Постановка объединила музыку, ритм, пластику и кукольные элементы, создав на сцене завораживающую мистическую атмосферу. Через символические образы, выразительную хореографию и музыкальные акценты спектакль переносит зрителя в мир древних преданий, где человек сталкивается с силами тьмы и ищет путь к свету.

"Легенда о волке" вызвала большой интерес у публики и запомнилась как необычный моноспектакль, в котором мифологические корни тюркской культуры получили современное философское сценическое воплощение.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!