Обнародовано количество легковых автомобилей, импортированных в Иран

БАКУ/Trend/ - За два месяца текущего иранского года (21 марта — 20 мая 2026 года) в Иран было импортировано более 9 тысяч легковых автомобилей.

Как сообщает Trend, об этом в интервью местным средствам массовой информации заявил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хамед Амели.

По его словам, в текущем иранском году (21 марта 2026 года — 20 марта 2027 года) запланировано обеспечение беспрепятственного импорта легковых автомобилей в страну.

Амели отметил, что заказы на импорт легковых автомобилей, которые планировалось ввезти в страну в прошлом году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года), но которые по каким-либо причинам не были импортированы, остаются в силе, и эти автомобили могут быть ввезены.

"В настоящее время между Министерством промышленности, рудников и торговли Ирана и Центральным банком Ирана ведутся переговоры по обеспечению валютой с целью регистрации новых заказов. Ожидается, что регистрация новых заказов начнется в течение следующего месяца", — подчеркнул он.

Отметим, что в прошлом иранском году (20 марта 2024 года — 20 марта 2025 года) в Иран было импортировано 75 тысяч единиц легковых автомобилей. Это на 25 процентов больше по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 года — 19 марта 2024 года). В предыдущем году в страну было импортировано 60 тысяч единиц легковых автомобилей.