Азербайджанский режиссер Саида Хагвердиева удостоена премии "Gümüş Karyera Ödülləri" в Турции (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В столице Турции Анкаре состоялась торжественная церемония вручения престижной международной премии "Gümüş Karyera Ödülləri" (Серебряная карьера), которая в этом году вновь объединила известных представителей общественно-политической сферы, медиа, культуры, искусства и науки, сообщает Trend Life.

Азербайджанский режиссер Саида Хагвердиева удостоена премии "Серебряная карьера" за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере театра и кино, популяризацию национально-духовных ценностей посредством искусства, а также за успешное международное продвижение полнометражного художественного фильма "Старые чемоданы", посвященного Карабахской войне и человеческим судьбам. Фильм был ранее представлен в Анкаре. Показ картины вызвал широкий отклик в СМИ братской страны - о фильме было опубликовано множество материалов. Многие медиа отметили фильм как сильное художественное произведение, тонко и эмоционально передающее глубокие следы, которые война оставляет в человеческих судьбах.

Саида Хагвердиева отметила, что воспринимает эту награду не только как признание своего творчества, но и как успех азербайджанской культуры и женщин в искусстве.

"Для меня искусство - это не просто профессия. Искусство - это возможность прикоснуться к человеческой душе, заставить задуматься, почувствовать, а иногда - говорить молчанием. На протяжении многих лет через театр и кино я старалась показать внутренний мир женщины, ее переживания, любовь, силу и психологическую борьбу в обществе. Получить сегодня такую международную награду - большая гордость и ответственность", - сказала Trend Life режиссер.

Она также особо подчеркнула значение культурных связей между Азербайджаном и Турцией.

"Внимание и любовь, которые проявляют в братской Турции к азербайджанскому искусству, вдохновляют нас на новые проекты. Я убеждена, что культура - это самый прочный мост, сближающий народы. Я принимаю эту награду от имени всего творческого сообщества Азербайджана, деятелей театра и кино", - отметила она.

По словам режиссера, тема Карабаха занимает особое место в ее творчестве.

"Важно рассказывать миру языком искусства о пережитой нами боли, пройденном пути и духовной стороне нашей Победы. Фильм “Старые чемоданы” через человеческие судьбы раскрывает темы памяти, тоски и Родины", - добавила она.

Отметим, что премия Gümüş Karyera Ödülləri является международным общественно-культурным проектом. Награда учреждена BY Media и Protokol Dergisi и охватывает достижения в области политики, бизнеса, медиа, искусства, науки и общественной деятельности.

