Установлены правила бесплатного провоза багажа в поездах Баку-Тбилиси-Баку

БАКУ/ Trend/ - В пассажирских поездах Баку–Тбилиси–Баку в классах "Комфорт" и "Комфорт+" будет разрешена бесплатная перевозка одной единицы багажа весом до 23 кг (в классе "Люкс" — до 30 кг).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, плата за провоз мелкой ручной клади взиматься не будет.

Отмечается, что бесплатно также можно провозить складную детскую коляску. Пассажиры, полностью бронирующие купе класса "Комфорт+", смогут перевозить детские коляски и в разложенном состоянии.