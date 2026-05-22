Расположение Алатау на пересечении транспортных путей определяет логистику города - британский архитектор

БАКУ/Trend/ - Расположение Алатау (Казахстан) на пересечении транспортных путей определяет логистику города.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал британский архитектор Гарри Доббс, основатель Harry Dobbs Design Ltd и член Совета по развитию Alatau City в ходе сессии на тему "Новые столицы и новые города Центральной Азии. Градостроительство и жилищное строительство с учетом водопотребления для повышения климатической устойчивости" в рамках WUF13.

По его словам, Алатау использует своё положение на пересечении торгово-логистических сетей, где через самый центр проходит железнодорожный коридор Восток–Запад, связывающий Китай и Казахстан.

"Именно это начинает определять логистику города — подход, основанный на развитии предпринимательства и использовании этого выгодного положения. Создаётся структура специальной экономической зоны, обеспечивающая понятные регуляторные, налоговые и планировочные рамки с целью привлечения гибких инвестиций и стимулирования экономического роста и возможностей. И именно этот предпринимательский подход формирует четыре района города, которые сосредоточены на бизнес-направлениях, дополняющих соседние Алматы и расположенный севернее Конаев: бизнес, образование, логистика и промышленность, а также туризм", - сказал он.

По его словам, амбиция заключается в том, чтобы всё это объединилось в единый город в рамках интегрированного мастер-плана, который уже разработан. Также он отметил, что город формируется вдоль транспортного коридора Север–Юг, соединяющего Алматы с Конаевым на севере и далее ведущего к Астане.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.