В Ходжавенд вернулась очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось переселение в город Ходжавенд очередной группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на данном этапе переселены 17 семей (65 человек).

Согласно информации, это семьи, которые ранее временно проживали в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных зданиях и административных помещениях на различных территориях республики.

Отмечается, что сотрудники Aгентства по разминированию предоставили новоприбывшим семьям подробную информацию об опасностях, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

В церемонии вручения семьям ключей от их новых домов приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица.