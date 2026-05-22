Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и UNCTAD

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспан.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Отмечено, что в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и UNCTAD. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сферах устойчивого развития, международной торговли, поощрения инвестиций, цифровой трансформации, «зеленой» экономики и интеграции развивающихся стран в глобальные экономические процессы.

Подчеркнув важность, которую Азербайджан придает многостороннему сотрудничеству, Джейхун Байрамов проинформировал о реализуемых страной инициативах в области региональных связей, транспортно-логистических возможностей, энергетической безопасности и климатической повестки.

Р. Гринспан особо отметила развитие сотрудничества между UNCTAD и Азербайджаном, высоко оценив возрастающую роль Азербайджана в проектах регионального экономического сотрудничества и развития коммуникаций. Она подчеркнула важность расширения совместных проектов в рамках UNCTAD в сферах торговли и развития.

На встрече также обсуждались процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, а также ситуация на Ближнем Востоке и ее влияние на мировую экономику и торговлю.

В ходе встречи были обсуждены и другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.