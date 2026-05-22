Стратегическая экологическая оценка сыграла важную роль в восстановлении Карабаха - министр

БАКУ/ Trend/ - В рамках программы Великого возвращения при восстановлении экосистем в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах, возрождении территорий и городов, пострадавших в период конфликта, применение Стратегической экологической оценки в городском планировании сыграло важную роль в учете экологических, социальных и экономических факторов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов на мероприятии "Стратегическая экологическая оценка как инструмент достижения климатических целей в городском планировании", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Министр подчеркнул, что сегодня в мире, в том числе в регионе Восточной Европы и Южного Кавказа, растет интерес к применению Стратегической экологической оценки. В Азербайджане в этом направлении, особенно в сфере градостроительства, сформирован обширный опыт.

Р.Исмаилов отметил, что Европейская экономическая комиссия ООН играет важную роль в глобальном продвижении этого инструмента, и в данном направлении существует успешное совместное сотрудничество с нашей страной:

"Азербайджан внес серьезный вклад в сотрудничество в области окружающей среды на международном и региональном уровнях. Наша страна сотрудничает в двустороннем и многостороннем форматах со всеми основными учреждениями ООН, действующими в сфере охраны окружающей среды. В настоящее время Азербайджан присоединился к более чем 20 международным экологическим конвенциям и протоколам".

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.