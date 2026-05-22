WUF13 укрепит связь между городской политикой и рациональным управлением земельными ресурсами — UNCCD (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, как ожидается, будет способствовать укреплению связи между городской политикой и рациональным управлением земельными ресурсами.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend на полях форума руководитель по коммуникациям, внешним связям и партнерствам Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) Ксения Скэнлон.

"WUF13 проходит в критически важный момент, когда города сталкиваются с растущим давлением из-за изменения климата, засухи, деградации земель и стремительной урбанизации. UNCCD привозит в Баку простой, но важный посыл: здоровые земельные ресурсы лежат в основе продовольственной и водной безопасности, экономической стабильности и устойчивости городов. Иными словами, устойчивое городское развитие невозможно, если экосистемы вокруг городов находятся в деградированном состоянии. UNCCD последовательно подчеркивает, что деградация земель и засуха больше не являются исключительно сельскими проблемами. Все чаще они затрагивают города через влияние на доступность воды, цены на продовольствие, инфраструктуру, миграционные процессы и общественное здравоохранение", - отметила она.

Скэнлон отметила, что дискуссии в рамках WUF13 и доклад World Cities Report 2026 подчеркивают важность более эффективного управления земельными ресурсами и развития городов, устойчивых к климатическим изменениям.

"Именно поэтому комплексное территориальное планирование, объединяющее города, пригородные зоны и сельские территории, становится крайне необходимым. Мы рассматриваем WUF13 как важную возможность укрепить связь между городской политикой и ответственным управлением земельными ресурсами. Решения в сфере градостроительства, жилищной политики, транспорта и инфраструктуры напрямую влияют на то, как используются земельные и водные ресурсы. По мере того как города становятся более жаркими и засушливыми, именно эти решения будут все сильнее определять устойчивость к засухе, дефициту воды и экстремальной жаре. Города могут либо ускорять деградацию земель через неустойчивое расширение, либо стать мощными драйверами восстановления экосистем, адаптации и более эффективного использования ресурсов — посредством таких мер, как адаптированное к засухе озеленение городов, более рациональное управление водными ресурсами и природоориентированные решения", - подчеркнула она.

Представитель UNCCD выразила надежду, что форум поможет продвинуть более комплексные подходы, объединяющие восстановление земель, готовность к засухам, адаптацию к климатическим изменениям и инклюзивное городское развитие, а также укрепить партнерство между правительствами, институтами развития, местными органами власти и частным сектором.

"Создание более устойчивых городов потребует более тесного сотрудничества между правительствами, местными властями и международными партнерами. Со своей стороны, UNCCD взаимодействует с партнерами в рамках различных инициатив, направленных на продвижение устойчивого к засухе городского озеленения и климатической адаптации в засушливых городах. Эта работа основывается на “Эр-Риядском призыве”, принятом на COP16, в котором подчеркивалась роль местных и региональных органов власти в борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой. В преддверии COP17 UNCCD также тесно сотрудничает с UN-Habitat для усиления взаимодействия с местными властями и увязки дискуссий по городскому развитию с вопросами устойчивости земель и противодействия засухам", - добавила она.

Скэнлон также отметила, что UNCCD поддерживает широкий спектр инициатив, способных помочь странам восстанавливать деградированные земли, повышать устойчивость к засухам и укреплять долгосрочную водную и продовольственную безопасность.

"Одним из ключевых приоритетов является помощь странам в переходе от реагирования на кризисы к их предотвращению посредством более эффективного управления земельными ресурсами и повышения готовности к засухам. Еще одним важным направлением остается наращивание инвестиций в восстановление земель и устойчивое управление ими через укрепление партнерства между правительствами, институтами развития и частным сектором. Речь идет, в частности, о таких инициативах, как Riyadh Global Drought Resilience Partnership, направленная на поддержку уязвимых стран в реализации национальных планов по противодействию засухам, а также Business 4 Land, цель которой — усилить участие частного сектора в решении вопросов, связанных с земельными ресурсами и засухами", - сказала она.

Представитель UNCCD считает, что такие страны, как Азербайджан, могут сыграть важную роль, продвигая практические подходы, объединяющие устойчивое городское развитие, ответственное управление земельными и водными ресурсами, а также климатическую устойчивость.

"WUF13 предоставляет важную возможность для укрепления международного сотрудничества вокруг этих общих приоритетов", - добавила Скэнлон.

Кроме того, Скэнлон отметила, что деградация земель и расширение городов становятся все более взаимосвязанными вызовами, особенно на фоне того, что многие города становятся более уязвимыми к экстремальной жаре, нестабильным осадкам и дефициту воды.

"Ожидается, что к 2050 году население городов увеличится почти на 2 миллиарда человек, что значительно усилит нагрузку на земельные и водные ресурсы, а также на окружающие экосистемы. Стремительный и зачастую неуправляемый рост городов может приводить к утрате плодородных сельскохозяйственных земель, деградации почв, вырубке лесов и усилению давления на водные ресурсы. В то же время деградация земель вокруг городов снижает устойчивость к засухам, наводнениям, волнам жары и продовольственной нестабильности. UNCCD подчеркивает, что неустойчивое землепользование и плохо управляемая урбанизация способны формировать замкнутый цикл экологической и социальной уязвимости. По мере снижения продуктивности земель и усиления водного стресса города сталкиваются с ростом цен на продовольствие, уязвимостью инфраструктуры, рисками для здоровья населения и усилением неравенства. Особенно подвержены воздействию экологической деградации и климатических потрясений неформальные поселения", - пояснила она.

Скэнлон также указала, что эти процессы влияют на миграцию и перемещение населения.

"Деградация земель и засухи могут подрывать сельские источники дохода, способствуя вынужденной миграции и увеличению нагрузки на города, которые уже испытывают трудности с жильем, услугами и занятостью. Сегодня в мире уже деградировано до 40 процентов земель, а число засух с 2000 года увеличилось почти на треть. Поэтому устойчивое развитие городов зависит не только от городской инфраструктуры, но и от защиты и восстановления ландшафтов, почв и водных систем, поддерживающих городскую экономику и сообщества", - сказала она.

Скэнлон считает, что города играют ключевую роль в решении этих проблем.

"Градостроительное планирование может снизить давление на земельные ресурсы за счет компактного, ресурсно-эффективного и климатически устойчивого развития. Защита водосборных бассейнов, восстановление городских и пригородных экосистем, интеграция зеленой инфраструктуры и совершенствование землепользования — все это помогает укрепить устойчивость к засухам и экстремальной жаре", - отметила она.

Скэнлон также добавила, что UNCCD подчеркивает важность комплексного территориального планирования, которое объединяет городские и сельские территории, а не рассматривает их по отдельности.

"Здоровые окружающие ландшафты имеют ключевое значение для регулирования водных ресурсов, производства продовольствия, сохранения биоразнообразия и климатической устойчивости городов. Более эффективное управление земельными ресурсами и надежные права землевладения также важны для обеспечения инклюзивного городского развития, особенно в быстро расширяющихся пригородных зонах. Города также могут играть важную роль в продвижении решений. Они способны привлекать инвестиции в восстановление земель и устойчивое управление ими через государственно-частные партнерства, развитие "зеленой" инфраструктуры и местные климатические инициативы. Во многих случаях восстановление земель является одним из наиболее экономически эффективных способов повышения устойчивости и улучшения качества жизни", - пояснила она.

Представитель UNCCD отметила, что к числу других подходов относятся городское озеленение с учетом засушливого климата, городское сельское хозяйство, водочувствительное городское планирование, а также другие природоориентированные решения, которые помогают снижать тепловую нагрузку и одновременно улучшать управление водными ресурсами.

"Такие инициативы, как ранее упомянутая коалиция Trees in Dry Cities, способствуют продвижению практических подходов к адаптации к изменению климата в городах засушливых регионов", - сказала она.

Скэнлон подчеркнула, что деградация земель и засуха являются глобальными вызовами, требующими более тесного международного сотрудничества в сферах финансирования, политики, технологий и обмена знаниями.

"Хотя наиболее уязвимые засушливые регионы часто страдают сильнее всего, ни одна страна не застрахована от экономических и социальных последствий дефицита воды, продовольственной нестабильности и деградации экосистем. Ключевым приоритетом является переход от реагирования на кризисы к проактивному укреплению устойчивости. Инвестиции в подготовку к засухам, устойчивое управление земельными ресурсами и восстановление экосистем гораздо более экономически эффективны, чем постоянное реагирование на последствия уже произошедших кризисов. Международное сотрудничество также должно лучше согласовывать финансирование, политику и стимулы в рамках повесток по земле, климату, биоразнообразию и развитию, одновременно укрепляя партнерства между правительствами, городами, многосторонними институтами, частным сектором и местными сообществами.

В этом контексте COP17 UNCCD в Монголии станет важной платформой для международного сотрудничества. Она поможет мобилизовать партнерства, финансирование и практические решения для ускорения действий по восстановлению земель и повышению устойчивости к засухам, а также укрепит взаимодействие с городами и местными органами власти в соответствии с “Эр-Риядским призывом”, принятым на COP16", - заключила она.