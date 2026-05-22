WUF13 продемонстрировал сильную политическую волю к решению глобального жилищного кризиса - Анар Гулиев

БАКУ/ Trend/ - 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) продемонстрировала сильную политическую волю для решения глобального жилищного кризиса.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев во время выступления на официальной церемонии закрытия WUF13.

Он отметил, что WUF13 войдет в историю как форум, на котором жилищный вопрос был поставлен в центр глобальной городской повестки, а доступ к безопасному и устойчивому жилью был вновь подтвержден как одно из фундаментальных прав человека.

"Обсуждения, проведенные в рамках форума, показали, что жилье — это не только базовая потребность человека, но и основа достоинства, устойчивости, социальной инклюзивности, экономических возможностей и устойчивого городского развития. WUF13 также подчеркнул, что преодоление глобального жилищного кризиса требует эффективной многосторонности, более прочных партнерств, инновационных механизмов финансирования и скоординированных действий на всех уровнях.

Этот форум запомнится не только своим масштабом, но и инновационными форматами, инклюзивным участием и конкретными результатами. Одним из самых знаковых моментов WUF13 стала впервые организованная в истории Всемирного форума городов по инициативе Президента Ильхама Алиева Саммит лидеров. Участие в сессии 27 глав государств и правительств, высокопоставленных гостей и руководителей международных организаций продемонстрировало сильную политическую волю к продвижению глобальной городской повестки, укреплению международного сотрудничества в сфере устойчивого городского развития, обеспечению достойного жилья для всех и формированию устойчивых сообществ", — сказал он.

А. Гулиев сообщил, что другим важным достижением WUF13 стало заседание министров в обновленном формате, проведенное под председательством Азербайджана с целью оценки реализации Новой городской повестки: "Из 111 стран, участвовавших в мероприятии, 80 были представлены на уровне министров. Организованные после заседания тематические панели создали более интерактивную и ориентированную на решения диалоговую площадку по вопросам жилья, изменения климата, устойчивости, социальной инклюзивности и международного сотрудничества.

Широкий обмен мнениями и озвученные практические рекомендации в ходе обсуждений внесли важный вклад в подготовку Резюме председателя, а также придали дополнительный импульс процессу пересмотра Новой программы развития городов в рамках заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится в этом году.

Хотел бы отметить, что в Резюме председателя, которое будет позднее представлено общественности, нашли отражение ряд важных моментов. WUF13 стал самым крупным форумом из когда-либо проведенных.

Министры высоко оценили инновационные подходы, примененные при подготовке WUF13, а также сессию Заявлений лидеров, впервые организованную в истории форума, и приветствовали намерение Азербайджана и UN-Habitat сотрудничать в направлении разработки операционных руководств для стран, которые будут принимать будущие Всемирные форумы по градостроительству", – подчеркнул Анар Гулиев.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменению климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.