В Азербайджане обнародован объем грузоперевозок по международным транспортным коридорам

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2026 года в Азербайджане по транспортным коридорам железнодорожным транспортом было перевезено 3 407,0 тысячи тонн грузов, морским транспортом - 1,392 миллиона тонн, автомобильным транспортом - 2,705 миллиона тонн.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Объем грузоперевозок по транспортному коридору Восток-Запад составил 3,863 миллиона тонн, в том числе по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия - 1,854 миллиона тонн, по коридору Север-Юг - 2,265 миллиона тонн, по коридору Северо-Запад - 1,266 миллиона тонн, а по коридору Юг-Запад - 109,9 тысячи тонн.

Транзитные грузы составили 44,3% от объема перевозок железнодорожным транспортом, 48,8% - автомобильным транспортом и 89,4% - морским транспортом.