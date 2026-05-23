Обнародован объем производства продукции в сельхозпарках Ирана

БАКУ/Trend/ - В сельскохозяйственных парках Ирана в среднем за год выращивается 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции.

Как сообщает Trend, об этом заявил член компании Сельскохозяйственных парков Ирана Фарзад Залги на мероприятии, организованном в связи с назначением исполнительного директора компании сельскохозяйственных парков провинции Северный Хорасан.

По его словам, в сфере растениеводства, садоводства, животноводства и птицеводства, рыболовства и выращивания лекарственных растений в сельскохозяйственных парках страны действуют 322 компании. Из них 257 являются государственными, а остальные 65 принадлежат частному сектору.

Залги добавил, что в сельскохозяйственных парках на каждом гектаре площади производится 500 тонн продукции. Такой объем производства считается рекордным и даже превышает средние показатели некоторых стран.

Отметим, что в прошлом иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) производство сельскохозяйственной продукции в Иране составило 139 миллионов тонн. По сравнению с предыдущим годом (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) объем выращенной сельхозпродукции увеличился на 7%.