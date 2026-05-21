Проекты, реализуемые в постконфликтный период, знаменуют возвращение жизни на освобожденные земли — Башир Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Проекты, реализуемые в постконфликтный период, знаменуют возвращение жизни на родные земли.

Как сообщает Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев на мероприятии «Путь от урбицида к постконфликтной реконструкции», прошедшем в павильоне Азербайджана на «Urban Expo» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Б. Гаджиев напомнил, что за период оккупации населенные пункты района были массово разрушены, а историческая среда и природная экосистема понесли серьезный ущерб. Историко-культурное наследие, редкие религиозные памятники, кладбища и другие культурные объекты подверглись масштабным разрушениям.

"Богатые природные ресурсы Кельбаджара нещадно эксплуатировались: леса сжигались, природные ресурсы разграблялись, был нанесен серьезный ущерб водным ресурсам и фауне. Экономический потенциал района был в значительной степени уничтожен. Поэтому проекты, реализуемые в постконфликтный период, — это не только процесс строительства и реконструкции, это знаменует собой восстановление исторической справедливости и возвращение жизни на родные земли», - сказал он.

Специальный представитель подчеркнул, что сразу после освобождения территорий там начались масштабные работы по разминированию и восстановлению: «Эти проекты поддерживают природное возрождение Карабаха и Восточного Зангезура, инклюзивное и устойчивое расселение, восстановление экономической деятельности и играют важную роль в превращении этих регионов в развитые области. В то же время эти процессы имеют особое значение с точки зрения устранения последствий экологического террора, уничтожения лесов в период оккупации».

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: «Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов», «Новое соглашение по жилищному финансированию», «Академия», «Дети и молодежь», «Инклюзивная городская жизнестойкость, «Голубая» экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах», «Африканский компакт по доступному жилью — специальная сессия для инвесторов», «Профессионалы», «Гражданское общество» и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.