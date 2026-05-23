Доходы транспортного сектора Азербайджана возросли

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 4 месяца текущего года ускорились темпы роста в секторе транспорта и складского хозяйства.

Об этом Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

Объем добавленной стоимости, созданной в секторе, составил 2 миллиарда 893 миллиона 200 тысяч манатов. Этот показатель в реальном выражении на 4,5% (или на 240 миллионов 900 тысяч манатов) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В результате доля транспортного и складского сектора в ВВП увеличилась на 0,5 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,3%, а доля в ненефтегазовом ВВП достигла 10,4%.

За тот же период доходы сектора в реальном выражении выросли на 4,6%, составив 4 миллиарда 748 миллионов 600 тысяч манатов.

Зафиксированная положительная динамика свидетельствует о реальных результатах проектов по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и развитию городской мобильности, а также инвестиций, направляемых в этот сектор. В то же время это демонстрирует укрепление позиций Азербайджана как конкурентоспособного логистического центра в регионе и успешную реализацию транзитного потенциала страны.