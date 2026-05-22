Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

22 мая 2026 20:08 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рад сердечно поздравить Ваше превосходительство и выразить Вам наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу - прогресса и процветания.

Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".

