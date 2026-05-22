В Ашхабаде состоялась встреча Али Асадова с Президентом Туркменистана

Политика Материалы 22 мая 2026 11:14 (UTC +04:00)
Фото: Кабинет министров Азербайджана
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в городе Ашхабад Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 22 мая встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Об этом сообщили Trend в Кабинете министров.

А.Асадов передал Президенту Туркменистана приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Сердар Бердымухамедов выразил благодарность за приветствия Президента Ильхама Алиева и попросил передать его ответные приветствия главе государства.

В ходе встречи было подчеркнуто динамичное развитие политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, основанного на взаимном доверии, а также обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

