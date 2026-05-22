Азербайджан и Таджикистан активно взаимодействуют на двустороннем и международном уровне - Сахиб Алекперов

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Таджикистан продолжают активно взаимодействовать как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, включая СНГ, Шанхайскую организация сотрудничества, Организацию экономического сотрудничества и Организацию исламского сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Алекперов в рамках Азербайджано-таджикистанского бизнес-форума, проходящего в Баку.

Он отметил, что важную роль в развитии экономического диалога играет совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, восьмое заседание которой стало площадкой для обсуждения текущего состояния взаимодействия и определения дальнейших шагов.

По его словам, стороны рассматривают расширение сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, цифровых технологиях и развитии малого и среднего бизнеса. Эти направления он назвал взаимодополняющими и перспективными для долгосрочного партнерства.

С.Алекперов также подчеркнул значение промышленной кооперации, включая переработку сельхозпродукции, развитие индустриальных парков и использование потенциала свободных экономических зон.

Отдельное внимание он уделил инвестиционной политике Азербайджана, включая развитие логистической инфраструктуры, свободной экономической зоны возле Бакинского международного морского порта и проектов по восстановлению освобожденных территорий, где инвесторам предоставляются налоговые льготы и упрощенные условия работы.

В завершение замминистра подчеркнул, что Азербайджан остантся надежным партнером, открытым для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.

Отметим, что сегодня Баку проходит Азербайджано-таджикистанский бизнес-форум с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран, в рамках которого обсуждаются перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные возможности, промышленная кооперация и развитие связей между предпринимателями Азербайджана и Таджикистана.